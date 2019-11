Sant Hilari modifica el reglament dels vigilants municipals per les pistoles Taser

L'Ajuntament de Sant Hilari ha modificat el reglament dels vigilants municipals per incorporar-hi la normativa sobre les pistoles Taser. Fonts del consistori han assegurat que «no s'han adquirit pistoles elèctriques» i que la normativa «està subjecte al que passi a Vilobí» –on el govern municipal sí que va adquirir pistoles elèctriques i va canviar la normativa, un fet que Interior va considerar que incomplia la llei i que actualment es troba als tribunals.

La polèmica de les Taser neix a finals del 2018, quan la Comissió de Policia de Catalunya, presidida pel conseller d'Interior de la Generalitat, va aprovar l'ús de pistoles elèctriques Taser per a les policies locals de Catalunya. Després de conèixer la nova normativa estatal que va aprovar l'ús d'aquestes pistoles en els cossos de Policia Municipal, el mes de febrer l'Ajuntament de Vilobí va impulsar un annex en la normativa per regular-ne el funcionament en els vigilants municipals. Interior, però, considera que els vigilants no equivalen amb la Policia Local –als municipis petits com Vilobí o Sant Hilari no n'hi ha– i, per tant, apunten que aquests no n'haurien de fer ús perquè no tenen competències per fer-ho. L'alcalde de Sant Hilari, Ramon Veciana, va explicar que al municipi hi ha nou vigilants: «Aquesta és una problemàtica dels municipis petits, on no hi ha policia municipal i els Mossos només venen quan són circumstàncies greus, per això pensem que els vigilants haurien de tenir Taser».