Caldes invertirà 1,3 milions de la venta de terrenys a PGA a fer una escola de música

L'Ajuntament de Caldes de Malavella té 2,1 milions d'euros per invertir després de la subhasta d'uns terrenys urbanitzables que ha adquirit PGA. Es tracta d'una parcel·la urbanitzable de 1.200 metres quadrats situada al carrer Tapiots i on es poden encabir 10 habitatges amb un sostre màxim edificable de 2.500 metres quadrats. Ara, després de gairebé un any de tràmits, sembla que l'aprovació de l'alineació és definitiva i l'Ajuntament –sota la batuta de Salvador Balliu (JxCat)– ja pot començar a decidir en què invertirà els 2,1 milions d'euros rebuts.



Les inversions

Segons consta en l'informe d'alineació de la Generalitat que valida l'operació, la inversió més gran es destinarà a la construcció «d'un espai de formació i auditori que ha de permetre la consolidació de l'escola de música», per un cost d'1.350.000 euros. Així mateix, l'Ajuntament adquirirà per 300.000 euros el magatzem Cruïlles, que actualment està arrendat. L'esmentat document també deixa palesa la intenció de l'administració municipal de dedicar 210.675 euros a l'adquisició de patrimoni: «Es pretén tenir una dotació que permeti assolir l'adquisició de terrenys afectats pel planejament i ajudi al seu desenvolupament».

Finalment, es destinaran 300.000 euros en l'adquisició d'habitatges per a finalitats socials. Aquesta ha estat una de les reclamacions del grup de l'oposició que fa mesos que reclama una reacció per part de l'Ajuntament en aquest sentit, ja que el seu parc d'habitatge públic és de zero.

És a dir, no disposen de cap habitatge per a emergències habitacionals. En aquest sentit, l'Ajuntament disposa d'un servei d'intermediació, un ens dissenyat per facilitar l'accés a habitatges assequibles als ingressos dels sol·licitants. Cal recordar que, per exemple, el pròxim dimecres hi ha un desnonament anunciat a Caldes de Malavella.