Blanes acull una jornada del pacte nacional per la Interculturalitat

Les dependències de l'antiga Escola SAFA, on hi ha el Servei Local d'Acollida de l'Ajuntament de Blanes, van allotjar dimecres una sessió de treball per elaborar el futur «Pacte Nacional per a la Interculturalitat». L'acte el van encapçalar l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i l'adjunt al Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball (SIMC), Afers Socials i Famílies, Carles Macian. La sessió es va encetar amb una paraules de benvinguda de l'alcalde, seguida per una presentació del Pacte Nacional per la Interculturalitat, el procés participatiu i la jornada de treball. Va ser llavors quan es va presentar el document marc per al procés participatiu, que es va tractar en la segona part de la reunió de treball. Una cinquantena de persones hi van assistir.

El pacte per a la interculturalitat es va impulsar l'any 2008 des de la Generalitat, quan es va considerar necessari treballar per a un nou gran acord, basat en el paradigma de la interculturalitat amb l'objectiu que pugui recollir el màxim de compromisos i aportacions tant dels ajuntaments d'arreu del territori, com de les entitats i la societat civil catalana en general, per això s'estan celebrant jornades de participació com la que va tenir lloc dimecres a Blanes.