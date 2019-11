El Consell Comarcal de la Selva signa un conveni de treball amb Aqualia

El Consell Comarcal de la Selva ha signat aquesta setmana un conveni de treball amb l'empresa Aqualia segons el qual la companyia d'aigües es compromet a donar 1.500 euros a fons perdut per aquelles famílies del municipi d'Anglès que no puguin assumir la factura del subministrament. En aquest sentit, el cap del Departament d'Atenció a les Persones i Igualtat al Consell Comarcal Selva, Joan Busquets, va puntualitzar que tot i que «desconeix» el nombre de famílies que es troben en aquesta situació, l'acord de col·laboració suposa «un bon punt de partida per combatre la pobresa».