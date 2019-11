Ensenyament torna a licitar el servei de menjador de Vilobí

El Departament d'Ensenyament ha obert novament un concurs públic per gestionar el servei de menjador de l'escola Josep Madrenys de Vilobí d'Onyar. Aquesta licitació es fa després que al juliol, el Tribunal català de contractes del sector públic, anul·lés el concurs que es va licitar en admetre el recurs de l'Associació catalana d'empreses de lleure, que reclamava que les condicions del concurs eren «inviables» econòmicament. L'actual empresa que gestiona el servei té contracte fins a finals d'any i es prorrogarà fins que no es resolgui el concurs.

Aquesta licitació preveu la gestió del servei durant el 2020, concretament entre l'1 de gener i el 31 de desembre, per un pressupost de 199.645 euros (amb IVA). L'escola ofereix servei a uns 185 alumnes per un preu de 5,8 euros al dia. El contracte també implica la subcontractació dels treballadors actuals: un cuiner, un ajudant de cuina i una desena de monitors. Pel que fa a la licitació, el termini de presentació de contractes va finalitzar el dia 5 de novembre i l'obertura de pliques està estipulada per al pròxim 11 de desembre. El contracte també preveu una pròrroga d'un any i té un pressupost de gairebé 20.000 euros més que l'anterior concurs que va ser anul·lat.

L'escola Josep Madrenys és l'única que gestiona Ensenyament a la província de Girona després que l'any 2012, un grup de mares i pares enfadats amb la gestió de l'empresa que tenia l'adjudicació, Scolarest, iniciessin una protesta –per la mala qualitat del servei– que va culminar amb la intervenció del Departament d'Ensenyament, que va retirar les competències al Consell Comarcal de la Selva.



Els antecedents

En aquest sentit, a principis d'octubre el director territorial d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, va afirmar que el nou decret en relació amb els serveis de menjador «podria estar llest abans de Nadal». Fonalleras va explicar que «una de les possibilitats que estableix la nova normativa és que els ajuntaments puguin gestionar el servei de menjador escolar» i va reconèixer converses amb la direcció del centre.

Tot i que de moment no s'han complert els pronòstics de Fonalleras, a principis d'octubre l'Ajuntament de Vilobí va «avançar feina» i va aprovar una moció per recuperar les competències de la gestió del servei de menjador escolar. Aleshores l'Ajuntament –que compta amb el suport de l'AMPA i la direcció del centre– va explicar que era un objectiu clar del municipi.