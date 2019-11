Troben mort l'exalcalde de Riudarenes Jordi Gironès

Jordi Gironès, alcalde de Riudarenes fins al maig d'aquest any, ha estat trobat mort aquesta tarda a casa seva. Així ho ha confirmat l'actual batlle, Josep Solé, qui assegura que les causes de la seva mort no estan confirmades.

Gironès, tot i estar retirat, era molt actiu en la vida política del municipi. «Per això és estrany que el diumenge, en jornada electoral, no el veiessim», comenta Solé.

Tot i les discrepàncies polítiques, Solé valora la trajectòria de Gironès i la seva implicació en la vida municipal.

Jordi Gironès va accedir a l'alcaldia de Riudarenes el 1995, encapçalant una llista d'independents. A les següents eleccions de 1999 ja es va presentar amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Es va mantenir en el càrrec durant tres mandats consecutius (entre 1995 i 2007). Després de les eleccions de 2007 va tornar a conquerir l'alcaldia però només la va poder conservar un any, ja que maig de 2008 va perdre la cadira en favor de Jordi Ros de Convergència i Unió. Gironès va tornar a ser alcalde entre 2011 i 2015.



En la ser última etapa en la política local va encapçalar la candidatura Agrupació Independent de Riudarenes. El març d'aquest any, Gironès es va acomiadar de la seva carrera política i va passar el relleu a Esther Sarret, que va encapçalar la llista independent a les eleccions municipals del maig passat. Gironès deia adeu d'aquesta manera, a vint anys a l'alcaldia del municipi selvatà. En l'acte de presentació de la llista, Gironès es va acomiadar la política dient: «Plego, però treballaré pel poble fins a l'últim moment».