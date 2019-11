1.000 persones participen al dinar de la Gent Gran de Lloret

Prop de 1.000 persones van celebrar ahir l'homenatge a la Gent Gran a Lloret de Mar. Es tracta de la 43a edició i es va fer a l'hotel Evenia del municipi. Com cada any, es va fer un reconeixement a dues persones, i va anar dirigit al matrimoni format per Pedro Gil i Juana Martínez. La regidora de la Gent Gran, Arantxa Jimenez, destaca que la Juana ha estat vocal durant 10 anys del casal de la Gent Gran de Lloret de Mar. D'altra banda, explica que donat l'èxit que té el dinar la seva participació es limita a les persones majors de 70 anys.