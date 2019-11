Unes obres deixen més de 5.000 persones sense llum a Lloret de Mar

Uns 5.000 clients d'Endesa es van quedar ahir sense servei a Lloret de Mar a causa d'una incidència provocada per unes actuacions a la via pública al carrer Alfred Sisquella del municipi. La incidència, va confirmar la companyia, es va produir a un quart de dotze del matí i va ser per «culpa aliena» a l'empresa, ja que unes obres van fer malbé «una línia elèctrica soterrada en aquella ubicació».

Pel que fa als veïns afectats, la incidència va fer que 5.000 clients es quedessin ahir al migdia sense servei. Passats vuit minuts, però, la incidència hauria afectat 1.690 clients d'Endesa i al cap d'una hora i quaranta-set minuts, el servei elèctric s'hauria restablert completament, explica l'empresa. La reparació, però, es farà en els dies vinents -apunten treballadors d'Endesa- així com també una queixa a l'empresa que ha malmès la línia.