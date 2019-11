Absolen als acusats d'agredir un mosso durant l'ocupació d'un escorxador de Riudellots

El jutjat penal 5 de Girona ha absolt els dos activistes acusats d'agredir un mosso durant l'ocupació d'un escorxador a Riudellots de la Selva el 16 d'abril passat. Els dos acusats s'enfrontaven a 10 mesos de presó i a pagar una multa de 600 euros. La sentència conclou que durant la protesta, com a molt, els dos acusats van donar «algun cop lleu» als policies mentre intentaven treure'ls d'una de les línies de producció (on s'havien encadenat per aturar la matança de porcs). Per contra, però, el jutge sí que carrega contra els Mossos d'Esquadra, i conclou que es van «extralimitar» a l'hora de dur a terme el desallotjament. Perquè un dels policies va arribar a pujar al damunt d'una de les activistes acusades «i li va trepitjar amb força les mans».



L'ocupació de l'escorxador

Entre les dues i les tres de la matinada del 16 d'abril passat, més d'un centenar d'animalistes van entrar a l'escorxador i sala d'especejament de l'empresa Friselva a Riudellots de la Selva per protestar contra el sacrifici d'animals. Un cop dins, i segons ells mateixos van anunciar, els activistes van «alliberar» set porcs. A més, van ocupar i es van encadenar a la línia de producció per aturar el sacrifici d'animals. En total, l'ocupació va durar més de deu hores. Cap a les deu del matí, i després de rebre la denúncia de l'empresa, els Mossos d'Esquadra van començar el desallotjament forçós perquè els animalistes havien decidit oposar resistència passiva. Els Mossos van detenir dos dels activistes per, suposadament, agredir un dels agents durant el desallotjament.

La fiscalia acusava els animalistes d'atemptat a agent de l'autoritat i d'un delicte lleu de lesions. Durant el judici, però, uns i altres van donar versions contraposades. D'una banda, els activistes van negar que colpegessin cap dels mossos. I de l'altra, els agents van declarar que eren ells els qui es resistien de manera activa. La sentència conclou que, durant el desallotjament, els Mossos van retirar els manifestants «un a un» –trencant les cadenes que els lligaven– i subratlla que, durant l'actuació policial, un agent va pujar de peus damunt l'activista acusada, deixant caure el seu pes, i li va «trepitjar amb força les mans». A l'hora d'absoldre els dos activistes, el jutjat es basa sobretot en el vídeo de la defensa.