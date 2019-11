Cs Lloret demana poder oficiar matrimonis en hotels

El grup municipal de Ciutdans (Cs) a Lloret de Mar ha presentat una moció per tal que l'equip de govern permeti celebrar matrimonis civils fora de les dependència municipals.

La moció serà debatuda en el proper ple i concretament proposa que es permeti oficiar matrimonis en hotels i restaurants. «No entenem el canvi de criteri de l'actual equip de govern per impedir-ho perquè la normativa sí que permet celebrar matrimonis fora dels edificis municipals i no hi ha hagut cap modificació legal des del 2013», va argumentar el regidor de la formació taronja, Miguel Ángel González.



Una qüestió de «llibertat»

Segons el dirigent de la formació taronja, el fons de la qüestió es que «s'estan coartant la llibertat i el drets de contraents perquè se'ls obliga a casar-se forçosament en dependències municipals vulguin o no vulguin fer-ho». Des del grup municipal de Ciutadans també apunten que aquesta situació «anòmala» també afecta els negocis de restauració perquè segons diuen, «fins ara podien oferir la celebració dels casaments dins els seus locals «i ara el govern ens prohibeix als regidors oficiar celebracions fora dels edificis municipals».

Des de Ciutadans van emetre un comunicat en què demanen que aquest criteri «arbitrari» finalitzi perquè perjudica el lliure desig dels veïns de Lloret de casar-se on vulguin: «Hem rebut multitud de queixes per aquesta qüestió», va concloure González.