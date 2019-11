Jordi Gironès, el metge de capçalera que va acabar d'alcalde «infatigable»

L'exalcalde de Riudarenes Jordi Gironès (1948) va morir dilluns pocs mesos després de deixar la política. Gironès va tenir una llarga trajectòria pública especialment vinculada al seu municipi, que va dirigir durant dues dècades i on també va exercir de metge de capçalera.

Gironès va ser alcalde de Riudarenes durant 21 anys. Va accedir a l'alcaldia del municipi el 1995, encapçalant una llista d'independents. A les següents eleccions de 1999 ja es va presentar amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Es va mantenir en el càrrec durant tres mandats consecutius (entre 1995 i 2007). Després de les eleccions de 2007 va tornar a conquerir l'alcaldia però només la va poder conservar un any, ja que el maig de 2008 va perdre aquest càrrec en favor de Narcís Colomé, de Convergència i Unió (CiU). Gironès va tornar a ser alcalde entre 2011 i 2015.

En la seva última etapa en la política local (2015-2019) va encapçalar la candidatura d'Agrupació Independent de Riudarenes (AIR) i va treballar colze a colze amb el seu relleu polític al partit, Esther Sarret, qui actualment lidera la formació i va ser la cap de llista en les eleccions del passat mes de juny. Durant els gairebé 21 anys d'alcalde, Gironès va ser president del Consell Comarcal de la Selva durant dos anys, entre 2009 i 2011. D'aquella època en parla l'actual president, Salvador Balliu, que recorda que «era un home que sempre feia aportacions». En aquest sentit, Balliu va posar en valor que Gironès fos una de les figures implicades en l'impuls de Nora a la comarca de la Selva: «Durant el seu mandat es va començar a parlar del tema de l'empresa de residus Nora». Nombroses entitats polítiques i públiques han manifestat el seu condol després d'assabentar-se de la seva mort. Entre ells, el Consell Comarcal de la Selva, l'Ajuntament de Riudarenes, la Fundació Emys o el director de Serveis Territorials de Girona, Pere Saló, que ha qualificat Gironès de «polític infatigable»: «Lamento assabentar-me de la mort del doctor Jordi Gironès, exalcalde de Riudarenes i exdiputat a la Diputació de Girona, un servidor públic infatigable, dotat de criteri i també de caràcter. Acompanyo en el sentiment els familiars».



Impulsor del teixit social

Fonts de l'Ajuntament han destacat la llarga trajectòria de Gironès al municipi, estretament vinculada a la millora de les polítiques socials i pel bé del teixit associatiu del poble, on no va deixar mai d'assistir als plens. Excompanys de militància recorden que Gironès va propiciar que els llibres de text fossin gratuïts per a tots els alumnes del poble durant uns anys, i que mai va deixar aquesta part de «consciència social».

En aquest sentit, a finals dels anys vuitanta va impulsar la creació de l'Ateneu de Riudarenes: «Va suposar un espai de trobada del teixit social i associatiu del poble, que fins aquells moments no existia», apunta un excompany de partit. En aquest ateneu s'hi va gestar la creació de la Fundació Emys, dedicada a la conservació de la natura, de la qual Gironès va ser patró durant 16 anys i que va ajudar a fundar. Segons familiars i coneguts, aquest espai va suposar un abans i un després en el poble, ja que era la primera vegada que existia un lloc d'aquestes característiques que més endavant va ser el centre de trobada excursionista i punt de trobada de moltes associacions i entitats de caire divers.

El president de la Fundació Emys, Marc Vilahur, recorda que l'entitat existeix gràcies al suport de Gironès: «Va ser un dels fundadors i en va ser patró fins al març passat. En Jordi tenia moltes qualitats, i una d'elles era la seva capacitat per impulsar els projectes que se li presentaven al davant». Des de l'ens destaquen que al llarg de la seva trajectòria política es va posicionar en multitud d'ocasions per preservar el medi i els espais naturals: «Entre el 2003 i el 2007 recordo que La Camparra estava amenaçada per les obres del TGV i es va posicionar per recuperar l'espai».



El metge de capçalera

A banda de dedicar la seva vida a la política, Gironès també va destacar com a metge de capçalera del poble. Segons el president del Col·legi de metges de Girona, Josep Vilaplana, Gironès va ser el professional mèdic de referència al municipi des de 1986 fins que es va jubilar: «En aquell moment segurament només hi devia ser ell per a tot el poble», recorda.