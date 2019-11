Un centenar de veïns de Vidreres recollirà firmes contra la pujada de taxes

En el marc de la manifestació que hi haurà aquest diumenge a les 11 hores a Vidreres per protestar contra les ordenances fiscals aprovades, un grup d'un centenar de veïns també recollirà signatures per presentar al·legacions. Segons va explicar un dels organitzadors de la protesta, Lluís Casamajó, l'objectiu és que «hi hagi una rectificació o com a mínim que es tingui en compte, perquè un augment del 40% de la tarifa de l'aigua és una vergonya». En el darrer ple extraordinari, l'equip de govern, que té majoria absoluta, també va aprovar l'augment d'un 20% de la taxa d'escombraries.

D'altra banda, l'alcalde del municipi, Jordi Camps, qüestionat sobre aquests fets, va apuntar que els «veïns tenen dret a manifestar-se però els impostos van pujar seguint criteris tècnics». Camps es va negar a ser repreguntat sobre els impostos.