ERC presenta al·legacions contra l'augment d'impostos a Lloret

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Lloret de Mar ha presentat al·legacions contra l'augment d'impostos aprovat en el darrer ple. Els republicans critiquen que la pujada genera un impacte econòmic negatiu sobre els ciutadans i qualifiquen la pujada com «injustificada» i «confiscatòria». Les al·legacions presentades fan referència especialment a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) que augmentaran –segons les ordenances fiscals aprovades– un 3%, respectivament.

En aquest sentit, els republicans van manifestar que «entenem que l'IAE, comparant-lo amb una altra ciutat turística com és Salou, perjudica la implantació d'activitats, la seva competitivitat, la capacitat de reinversió i de creació de llocs de treball».



Resposta a les mobilitzacions

Les al·legacions dels republicans arriben després que un centenar de ciutadans s'hagi manifestat fins a dues vegades per reclamar un canvi en les ordenances aprovades. De fet, segons els republicans, les al·legacions són «la resposta» davant les protestes dels lloretencs: «Per aquestes al·legacions, resultarà obligat que el ple de l'Ajuntament debati, de nou, tals ordenances, el que dona l'oportunitat a l'equip de govern per rectificar».

Finalment, des d'ERC conclouen que «els febles arguments expressats a l'hora d'intentar justificar l'injustificable, no poden ser entesos com a motivació o fonamentació suficient per a la modificació de les ordenances fiscals i no ho són».