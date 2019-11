Un conductor begut i drogat causa un accident mortal a Palafolls, fuig i l'arresten a Blanes

La Policia Local de Blanes ha detingut un conductor begut i drogat que ha causat un accident de trànsit mortal aquesta matinada a la població veïna de Palafolls i n'ha fugit.

La víctima mortal era un ciclista que circulava amb la bicicleta elèctrica per la B-682 i el cotxe l'ha envestit, gairebé a tocar de Blanes.

El finat era un veí de Blanes, de 52 anys. El detingut és un jove de 22 anys de la mateixa població i de nacionalitat espanyola. La Policia Local l'acusa de ser el presumpte autor de tres delictes: homicidi imprudent, omissió de socors i un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota la influència de les drogues i l'alcohol.

El jove ha estat traspassat a la Policia Local de Palafolls que instrueix l'accident de trànsit mortal i un cop passi a mans dels Mossos d'Esquadra, haurà de passar a disposició judicial als jutjats d'Arenys de Mar.

L'accident de trànsit ha tingut lloc pels volts de les sis de la matinada en una cruïlla de la B-682 al seu pas per Palafolls. Per causes que s'investiguen, el conductor del turisme ha envestit un ciclista que anava en bicicleta elèctrica per la via i portava diversos paquets de beguda de iogurt.

Després ha fugit i uns tècnics sanitaris del SEM que es trobaven a la zona del Centre d'Atenció Primària 2 de Blanes, a la Plantera, han vist que un vehicle pujava per l'avinguda a uns 30 quilòmetres per hora per aquesta via i ho feia traient el cap per la finestra, tenia els retrovisors trencats i duia com iogurt escampat pel vidre davanter.

Arran d'això han decidit avisat la Policia Local després de seguir-lo durant un tram. Els agents locals s'han desplaçat ràpidament fins al lloc i han identificat el conductor que presentava símptomes evidents d'estar conduint sota els efectes d'alguna substància. Ha donat positiu en drogues i alcohol. Pel que fa als estupefaents que havia ingerit hi ha: cocaïna i amfetamines.

Mentre estaven fent aquesta identificació, la Policia Local de Palafolls ha alertat la de Blanes de l'accident mortal del ciclista i s'han relacionat els dos fets. A banda, el conductor ha admès que havia envestit el ciclista, segons han confirmat fonts municipals. Finalment ha quedat detingut per tres delictes i ben aviat passarà a disposició judicial. El jove arrestat ha explicat que tornava de festa, d'una discoteca de Malgrat de Mar quan ha tingut lloc l'accident.