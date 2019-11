La Policia i els Bombers de Blanes actuen en el despreniment d'un voladís

Efectius de la Policia Local de Blanes i Bombers de la Generalitat de Catalunya van atendre dijous a la tarda el despreniment parcial d'un voladís del terrat d'un immoble al carrer Riera Alta, al barri de Mas Enlaire. Segons va informar l'Ajuntament, l'incident, que no va causar cap dany personal, va afectar un edifici que consta de planta baixa, primer pis –amb un únic inquilí– i el terrat. La part que es va despendre va ser la part inferior de la barana de la coberta de l'edifici, al terrat. El consistori va confirmar que en precipitar-se el voladís situat sobre el balcó del primer pis, va afectar la barana metàl·lica, arrossegant al llarg de la caiguda una gran quantitat de runa que, afortunadament, no va enxampar cap vianant que pogués passar pel carrer en aquell moment.

Alertats de la caiguda, diversos efectius de la Policia Local i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat van acudir al lloc dels fetes per tallar el pas de vehicles i persones a la part afectada del carrer, per major seguretat, i també es va tancar el perímetre al voltant de l'edifici on havia tingut lloc el despreniment.



Inspecció de l'edifici

Posteriorment, una tècnica d'Urbanisme de l'Ajuntament va inspeccionar l'edifici, comprovant que havia caigut la barana de part de la coberta del terrat. Ahir al matí es va procedir a apuntalar l'edifici i es va acabar de retirar la runa del carrer. Es dona la circumstància que el propietari de l'immoble ja tenia previst arranjar-lo, tot i que, segons va informar el consistori, a priori no semblava que hi hagués un perill tan imminent. Les forces de seguretat i els bombers, a l'espera d'un informe definitiu, van apuntar que la hipòtesi és que el terrat de l'edifici ha anat quedant afectat per les pluges, filtrant l'aigua fins a provocar el despreniment.