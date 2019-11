Un conductor begut i drogat causa un mort a Palafolls, fuig i l'arresten a Blanes

La Policia Local de Blanes va detenir ahir un conductor begut i drogat que va causar un accident de trànsit mortal a la població veïna de Palafolls i en va fugir. La víctima mortal era un ciclista que circulava per la B-682 a Palafolls, gairebé a tocar de Blanes, quan va ser envestit pel cotxe. El finat era un veí de Blanes, de 52 anys, mentre que el detingut és un jove de 22 anys de la mateixa població i de nacionalitat espanyola. La Policia Local l'acusa de ser el presumpte autor de tres delictes: homicidi imprudent, omissió de socors i un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota la influència de les drogues i l'alcohol. El jove va ser traspassat a la Policia Local de Palafolls, que instrueix l'accident de trànsit, i posteriorment haurà de passar a disposició judicial al jutjats d'Arenys.

L'accident va produir-se pels volts de les sis de la matinada en una cruïlla de la B-682 al seu pas per Palafolls. Per causes que s'investiguen, el conductor del turisme va envestir un usuari d'una bicicleta elèctrica que portava diversos paquets de beguda de iogurt. Després va fugir i uns tècnics del SEM que estaven la zona del CAP 2 de Blanes, a la Plantera, van veure el vehicles amb destrosses i el conductor traient el cap per la finestra, ja que tenia iogurt escampat pel vidre davanter. Van alertar la Policia Local i el va detenir. En fer-li les proves, va donar positiu en drogues -cocaïna i amfetamines- i alcohol.