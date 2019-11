Maçanet de la Selva celebra els 1.100 anys d'història

Maçanet de la Selva va celebrar ahir un acte commemoratiu dels seus 1.100 anys d'història. El president de la Generalitat, Quim Torra, hi va ser present i va subratllar que «Catalunya és un poble de pas i d'acollida des de sempre» i va afegir, que «Maçanet n'és també un exemple». L'acte estava organitzat pel Taller d'Història de la localitat, una entitat creada als anys vuitanta amb la voluntat de deixar constància dels canvis demogràfics de la localitat i perpetuar la memòria i l'Ajuntament.

Durant l'acte també van intervenir el president del Taller d'Història de Maçanet, Juli Campeny; l'historiador Elvis Mallorquí, que va pronunciar una conferència sobre l'efemèride, i l'alcaldessa, Natàlia Figueras, que va agrair la presència del president de la Generalitat a la localitat en un acte cultural. I és que fins ara, segons va dir, els presidents que s'havien acostat a Maçanet ho havien fet sobretot per qüestions relacionades amb l'economia.

Ahir, però, Torra va aprofitar que Maçanet celebra els 1.100 anys de la primera aparició en una escriptura per assenyalar que ara «és a nosaltres que ens toca fer història», i va apuntar que «el gran concepte sense el qual no s'entén la història d'aquest país és el combat per la llibertat».

Al final de l'acte, l'Ajuntament el va obsequiar amb dues caixes de llibres i Torra va ironitzar que aquest cap de setmana s'ha de preparar «una altra cosa», en relació amb el judici per desobediència que ha d'afrontar demà dilluns.