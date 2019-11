Rescaten un home que havia quedat inconscient dins el seu domicili

Els Bombers i la Policia Local de Blanes van rescatar un home de 85 anys que havia quedat inconscient a dins del seu domicili. Segons va informar l'Ajuntament, els fets es van produir a principis de setmana, quan els familiars de la víctima van intentar accedir al seu domicili en no aparèixer en un esdeveniment familiar i no respondre al telèfon. Els familiars, que tenien una còpia de les claus, no van poder obrir la porta d'entrada perquè hi havia la clau posada per dins i van trucar als serveis d'emergències, que van accedir a l'habitatge, on van trobar la víctima inconscient però estable.