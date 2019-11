Els blanencs celebren la setmana europea de prevenció de residus

L'Ajuntament de Blanes celebra la setmana europea de prevenció de residus. En el marc de l'efemèride, el Consistori ha instal·lat un arbre de desitjos amb l'objectiu que la gent hi enganxi propostes per combatre les deixalles i per millorar en la reducció d'aquestes. L'arbre s'ha situat al Passeig de Dintre, davant la façana de l'Ajuntament.

Segons el Consistori, per facilitar la feina a tothom hi haurà educadors i educadores que ajudin la ciutadania a escriure els missatges, orientant-los sobre quins temes poden escriure. Qui vulgui podrà participar fins divendres vinent, 22 de novembre, al matí de 10 a 14 h i a la tarda de 16.30 a 19 h. L'arbre ha estat elaborat amb fusta per les Brigades Municipals, mesura 2 metres d'alçada. Fonts de l'Ajuntament van apuntar que «és prou gran i vistós perquè cridi l'atenció de tothom qui passa davant l'edifici consistorial».



Taller de samarretes

El primer acte per commemorar la setmana de prevenció de residus a Europa es va celebrar dissabte. Una trentena de persones van assistir al taller de bosses, que es va instal·lar al Banc dels Músics del Passeig de Mar.

L'objectiu d'aquest taller consistia a aprofitar peces de roba antigues per fer bosses de roba de mà. Segons el Consistori, el públic va aprofitar l'ocasió per confeccionar, cosint a mà i amb una màquina, bosses i motxilles amb cordons.