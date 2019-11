Blanes acredita 62 persones perquè puguin donar menjar a les colònies de gats del municipi

L'Ajuntament de Blanes ha repartit 62 carnets individuals que acrediten als seus titulars que puguin alimentar les colònies de gats que hi ha al municipi. Aquest pas forma part del conveni que l'Ajuntament va firmar el passat mes de juny amb l'associació Sa Gatonera, en què l'acord autoritzava als seus membres que alimentessin els gats de les colònies urbanes i també controlessin diversos llocs arreu del municipi on poguessin refugiar-se en cas de pluja. Amb els 62 carnets que ha distribuït l'Ajuntament de Blanes, els voluntaris escollits podran alimentar als gats abandonats sense vulnerar l'ordenança municipal que prohibeix a la ciutadania donar menjar als animals com ara gats, coloms, gavians o gossos que hi ha a la via pública

El conveni signat entre l'associació Sa Gatonera i l'Ajuntament de Blanes comportava un model de bones pràctiques de la gestió de colònies felines Un dels punts és que cada colònia estaria controlada per un màxim de quatre persones alimentadores i un d'ells serà el responsable de la colònia.

Les colònies de gats compten amb punts d'alimentació que estiguin en zones amagades. D'aquesta manera, els animals que no estan controlats no podran accedir-hi. També demanen als alimentadors deixar la zona neta de menjar per evitar que hi vagin altres animals com ara rates, coloms o escarabats.

Per això demanen als alimentadors que donin, preferiblement, pinso sec als gats ja que s'evita la putrefacció i les males olors. A més, és l'aliment més equilibrat per als gats, ja que els especialistes consideren que té tots els nutrients que necessiten.

Per últim, les 62 persones acreditades per l'Ajuntament de Blanes hauran de portar el pinso i l'aigua en recipients que es puguin rentar. Una vegada posin el menjar i els gats se l'acabin, hauran de retirar el recipient de la via pública o també recollir la resta de menjar que els puguin deixar altres veïns.