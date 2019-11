L'Hospital de Blanes engega un projecte per al descans nocturn dels pacients

L'Hospital Comarcal de Blanes ha engegat un projecte per tal de promoure que els pacients ingressats dormin almenys sis hores seguides. Es crea un clima de tranquil·litat a partir de les deu de la nit i evitar que els soroll, la llum o la tasca assistencial dels professionals els pertorbi.

El projecte, "Atrapa el son", té en compte que científicament s'ha vist que els factors que influeixen més negativament en la qualitat del son són en els pacients la tasca que porten a terme els professionals sanitaris, la llum o el soroll.

Per això, a partir de les deu de la nit es redueix la intensitat de la llum.

També es redueix el soroll, per exemple, abaixant el to dels timbres, repartir telèfons sense fils o concentrar els desplaçament de carros a la planta durant el dia.

Es reorganitza les cures per crear un clima de tranquil·litat que permeti dormir sense interrupcions des de la mitjanit (aproximadament les 00h) i fins ben entrada la matinada.

El projecte, que s'ha implantat ja en altres hospitals, neix de la necessitat d'abordar des dels professionals de la salut, amb el lideratge d'infermeria, el problema de la interrupció del son en les persones ingressades i la consegüent manca de descans. De fet, diversos estudis científics posen de manifest que el son nocturn és imprescindible pel bon funcionament del cos humà.

Per sensibilitzar i conscienciar de la importància de respectar el son de les persones ingressades no només entre els professionals, sinó també entre els pacients i la ciutadania en general, s'han editat un conjunt de materials, díptics i cartells que es repartiran per les diferents unitats del centre perquè tothom posi de la seva part per aconseguir un ambient calmat i beneficiós per un descans reparador.