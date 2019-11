Picabaralla al ple de Santa Coloma per les signatures contra l'augment de taxes

L'Ajuntament de Santa Coloma va acollir ahir la celebració d'un ple on es van aprovar les sessions anteriors i es va donar compte dels informes de morositat de la Residència Geriàtrica de Sant Salvador d'Horta. La sessió ordinària va estar marcada per la cinquantena de veïns que es van acostar fins a l'Ajuntament per protestar contra l'augment d'impostos que es va aprovar en el darrer ple. Tenien la intenció de fer entrega de les signatures recollides però l'alcaldessa ho va impedir i els va demanar que les facin constar a través d'entrar-les per registre a l'Ajuntament. Els veïns, impulsats de manera ciutadana, han recollit 1.044 signatures per demanar una baixada dels impostos.

En el torn de precs i preguntes, el grup municipal de la CUP es va mostrar especialment crític, qüestionant la manca d'estudis de costos que justifiquin l'augment d'impostos: «Nosaltres hem demanat un estudi de costos i no s'ha donat mai. No entenem com no s'ha fet un estudi de costos de cada una de les taxes que ha augmentat i quins són els motius d'aquest augment». Els cupaires també van insistir que la gestió de l'aigua hauria de ser municipal. Pel que fa a la transparència, des de la CUP van qüestionar que l'equip de govern no hagi fet més informes de la feina de les regidories: «Entenem que una forma d'actuar transparent implica precisament això, que s'informi del nombre de reunions, amb qui són i etcètera». A tot això, l'alcaldessa, Susagna Riera, va respondre que «tampoc cal insistir en el nombre de reunions que es fan ni amb qui es fan perquè tothom treballa» i sobre l'estudi de costos va apuntar que «està fet i els hi farem arribar». Finalment, l'equip de govern va donar compte de l'ocupació del càrrec de secretària, que ocuparà de manera interina per un any una treballadora que ha passat el concurs per oposició.