Presó sense fiança per al conductor que va matar un ciclista de Blanes

El jutge d'Arenys de Mar ha enviat a presó provisional, comunicada i sense fiança el conductor que aquest dissabte va envestir mortalment un ciclista, veí de Blanes, a Palafolls.

El detingut per la Policia Local de Blanes diumenge va passar a disposició judicial i el jutge l'ha enviat a presó. La causa està oberta per homicidi imprudent i omissió del deure de socors.

Cal recordar que el conductor homicida anava begut i drogat en el moment del succés. Va fugir del lloc i gràcies a uns membres d'una ambulància del SEM que van veure el vehicle fugit amb actituds estranyes -anava amb els retrovisors trencats, el conductor treia el cap per la finestra perquè no tenia visibilitat ja que tenia iogur al vidre davanter i anava a poca velocitat- pel barri de la Plantera de Blanes. A l'altura del CAP 2 de la població de la Selva marítima va acabar arrestat per la policia local de la vila.

La víctima mortal era un ciclista de 52 anys del municipi de la Selva marítima. El detingut que ara ha ingressat a presó és un jove de 22 anys de Blanes, a qui la Policia Local va imputar tres delictes: homicidi imprudent, omissió de socors i un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota la influència de les drogues i l'alcohol. En concret, segons va certificar el test, havia consumit cocaïna i amfetamines i en el moment de l'accident tornava de festa a Malgrat de Mar.