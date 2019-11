Sant Hilari organitza una marxa contra la violència de gènere

L'Ajuntament de Sant Hilari dedicarà tres dies a la commemoració del dia internacional per l'eliminació de la violència envers les dones, entre el 24 i el 29 de novembre. Els actes s'han impulsat des de la regidoria d'Igualtat i gràcies a la col·laboració de diverses entitats locals com l'associació de dones «La Violeta», l'associació Gossosk9 i Esquerra Republicana.

Les activitats s'inicien el diumenge dia 24 amb una caminada solidària que proposa l'opció d'un recorregut fins al Castell de Mascarbó o una segona opció fins a la Font d'en Gurb. A més, hi haurà esmorzar per a tots els participants. El cost és de set euros i els beneficis aniran destinats per activitats en favor de l'eliminació de la violència de gènere.

El dilluns dia 25 de novembre hi haurà el gran gruix d'activitats, començant per la representació del conte Artur i Clementina a les escoles Guilleries i Sant Josep, a càrrec de diverses voluntàries amb la intenció d'iniciar amb els infants la reflexió sobre les relacions desiguals. A les vuit del vespre es llegirà un manifest i hi haurà una encesa d'espelmes.