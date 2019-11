Discussió entre la CUP i l'equip de govern per la creació i les retribucions del Consell

La setmana passada el ple d'Arbúcies, amb majoria absoluta d'Entesa (Independents de la Selva), va aprovar la creació d'un consell de govern –un òrgan assembleari format pels regidors de l'equip de govern i de caràcter informatiu– amb una retribució per assistència de 235 euros. És a dir, aquells regidors que no tenen dedicació, juntament amb l'alcalde, percebran aquesta quantia setmanalment si assisteixen a les reunions d'aquest nou òrgan.

Els cupaires van criticar aquesta gesta i van assegurar que era una manera de mantenir les retribucions als quatre regidors que no tenen dedicació i que formaven la Junta de Govern Local incomplint la normativa, que especifica que han de ser els tinents d'alcalde els qui formin aquesta Junta. D'aquesta manera, en el darrer ple ordinari i gràcies a la majoria absoluta d'Entesa, es va aprovar la creació d'aquest nou òrgan i es van canviar les retribucions, de tal manera que la Junta de Govern Local queda, ara sí, formada pels tinents d'alcalde –tots ells tenen dedicació–, que no perceben cap dedicació, mentre que els quatre regidors podran continuar percebent aquesta retribució si assisteixen a les reunions del nou Consell de Govern.



Encreuament d'acusacions

L'equip d'entesa va enviar ahir un comunicat on afirma que la CUP, després de criticar les retribucions del nou òrgan del Consell de Govern, demana formar-ne part: «Els cupaires han demanat incorporar-se al Consell com a membres de ple dret. En una nota adreçada al govern municipal troben 'fantàstica' la creació del Consell i admeten que és una eina creada per l'equip de govern municipal que pot millorar la gestió de l'Ajuntament». Des del govern, afegeixen que «la incorporació dels regidors cupaires implica dotar-se dels mateixos drets i obligacions que la resta de membres del nou òrgan, entre ells, percebre la retribució pròpia per assistència a les sessions setmanals». Els d'Entesa conclouen el seu missatge assegurant que «la incoherència dels cupaires posa en evidència el mal estil de fer política municipal i que aquests posicionaments no aporten res de positiu».

Per la seva banda, des de la CUP neguen que hagin demanat formalment formar part d'aquest Consell i asseguren que des d'Entesa «estan tergiversant la situació»: «La creació d'aquest Consell és positiva perquè amplia la participació i democratitza la institució però la retribució setmanal de 225 euros és una manera que tots els regidors de l'equip de govern es puguin enriquir a costa de la política», afirmen. Els cupaires afegeixen que en cas d'entrar a formar part d'aquest nou òrgan «renunciaríem per ètica i per ideologia aquesta retribució».

Els anticapitalistes critiquen que, en el ple extraordinari de dilluns, l'equip de govern hagi denegat una moció per fer públiques al portal web les declaracions de béns dels regidors, un fet que asseguren que és obligatori segons la Llei de Transparència: «Quan et presentes a una llista electoral has d'assumir totes les conseqüències que suposa poder ser elegit càrrec electe, i una d'elles és que la declaració de béns sigui pública». Finalment, recorden que aquest nou consell no té caràcter preceptiu ni vinculant i no donarà lloc a cap acte administratiu, ja que únicament té caràcter consultiu i de coordinació de competències.