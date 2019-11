Blanes i Sils instal·laran 10 càmeres de detecció i lectura de matrícules

El Consell Comarcal de la Selva ha adjudicat un concurs per valor de 136.816 euros per instal·lar deu càmeres de detecció i lectura de matrícules als municipis de Sils i Blanes i fer-ne el corresponent manteniment durant 4 mesos. L'adjudicació, que s'ha fet en dos lots diferents, ha estat per a l'empresa Alphanet Security Systems.

Inicialment, els dos lots –un de 53.165 euros i l'altre de 40.512– van ser adjudicats a dues empreses diferents: Alphanet i Tecnologías Viales Aplicdas Teva S.L. Aquesta segona empresa va ser descartada perquè no estava inscrita en el Registre Nacional de Seguretat Privada ni en el Registre de Seguretat Privada de Catalunya, un fet imprescindible per ser adjudicatària.

Segons consta en el projecte executiu, i ha confirmat el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu, la licitació ha anat a càrrec de l'ens supramunicipal després que l'any 2018 se signés un conveni multilateral entre el Consell i els Ajuntaments de Blanes, Sils, Caldes, Riudellots, Massanes i Vilobí per comprar i instal·lar un sistema conjunt de càmeres de detecció i lectura de matrícules dels vehicles. Balliu va apuntar que aquest acord no es va poder dur a terme perquè els permisos per obtenir aquestes càmeres varien en funció dels cossos municipals de seguretat que hi ha a cada municipi, i per aquest motiu aquesta licitació és només a Blanes i Sils: «Aquesta licitació fa temps que es tracta però s'ha endarrerit pels criteris que es necessiten. El control de les dades el farà la Policia Municipal però en els municipis on no n'hi ha anirà a càrrec de Mossos». Les càmeres en qüestió detectaran matrícules «sospitoses» i n'enviaran les dades a un centre de control que estarà connectat amb els serveis de Policia. A Blanes, les cinc càmeres s'instal·laran en punts d'accés al municipi: a la rotonda de la carretera vella de Malgrat, al carrer Safa, a la ciutat Esportiva, a la rotonda de l'Hospital i a la rotonda de la plaça Horitzó. Mentre que a Sils, s'instal·laran a l'entrada i sortida de Vallcanera Park, a l'accés de King Park i a la zona de contenidors Park Esquirols.

L'alcalde de Sils, Eduard Colomé, va explicar que la idea inicial del Consell era la de fer un sistema conjunt per tal d'obtenir millors condicions econòmiques a l'hora de la licitació, però que finalment els criteris tècnics van desfer aquesta possibilitat: «Els municipis que tenim policia local tenim condicions diferents». Colomé va afegir que consideren «insuficients» les cinc càmeres i que l'Ajuntament estudiarà instal·lar-ne més: «Tenim pensat incorporar-ne més en punts més estratègics». L'alcalde de Sils també va avançar que la idea inicial preveia la instal·lació d'un software compartit entre els municipis.

Finalment, l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, va afegir que tot i que es tracta d'una gestió «heredada» per part de l'anterior govern, en fa una valoració «positiva»: «Entenc que és una nova eina per millorar la seguretat».