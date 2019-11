A la caça d'una banda que ja ha comès una vintena de robatoris a la Selva interior

Els lladres d'habitatges estan fent l'agost en punts de la Selva interior. Han comès més d'una vintena de robatoris amb força des de finals d'octubre. Els municipis més afectats són Santa Coloma de Farners, Vilobí d'Onyar, Sils i Vidreres. Els Mossos d'Esquadra i les policies locals treballen intensament per acabar amb una banda especialitzada en robatoris amb força en domicilis, tot i que el grup criminal també podria haver assaltat algun establiment.

Aquest repunt de robatoris amb força en habitatges s'ha produït des de l'última setmana d'octubre. El grup criminal que hi ha darrere de les sostraccions estaria format per homes de més de 30 anys i de nacionalitat marroquina, té una gran mobilitat i actua amb rapidesa i quan es fa fosc. El seu objectiu és aconseguir diners i joies d'or.

A Santa Coloma de Farners hi ha hagut una desena de robatoris en habitatges de la urbanització de Santa Coloma Residencial des de finals d'octubre. Quatre van ser el mateix dia, durant el pont de novembre.

Aquesta situació va causar alarma. Per aquest motiu, els veïns de la zona van decidir organitzar-se. La policia local i els Mossos també van incrementar el patrullatge i, gràcies a això, en les últimes dues setmanes s'han acabat les sostraccions, asseguren veïns i policia.

Una de les veïnes relata que a banda de robar en una de les cases, els lladres també van matar tres gossos. En un altre cas, afegeix, la inquilina de la casa es va trobar els delinqüents a cara descoberta i la van amenaçar perquè els donés el botí que desitjaven.



Patrulles veïnals

Per evitar més robatoris, els habitants d'aquesta àrea residencial han muntat patrulles ciutadanes. L'objectiu per ara sembla aconseguit, asseguren, ja que els delinqüents s'haurien desplaçat a altres zones de la comarca. Això però és resultat també de la forta pressió i les tasques d'investigació dels cossos policials de la zona.

Les patrulles que han muntat consisteixen bàsicament a col·locar vehicles a les entrades i sortides d'aquesta urbanització per controlar qui hi entra. Molts dels accessos d'aquesta zona de Santa Coloma donen a zones boscoses. Una sortida fàcilment utilitzada pels lladres quan volen fugir després de cometre un cop i que, segons els veïns, han utilitzat els d'aquest grup.

A banda de Santa Coloma, els lladres de domicilis també s'han desplaçat i han actuat en altres poblacions veïnes. A Sils, per exemple, des de finals del mes passat ja s'han comptabilitzat cinc robatoris en domicilis. A Vilobí d'Onyar, aquesta setmana n'hi ha hagut almenys dos. Un en una casa del carrer de Pere Antoni, al mateix nucli urbà. Els lladres van entrar per darrere de la casa, quan ja era fosc, i van emportar-se objectes de valor. També van actuar en un taller mecànic de Salitja.

Els seus propietaris es van trobar quan van obrir el dijous que els havien forçat una finestra i els havien sostret diverses eines d'alt valor. Els lladres van actuar de matinada i se'ls van emportar la màquina de diagnosi, aparells que serveixen per inserir gasos, entre d'altres. El seu propietari es lamenta dels fets i destaca que són aparells que veu difícil que es recuperin.

A Vidreres també hi ha hagut assalts en habitatges, els més recents, localitzats a Mas Flassià, una zona residencial a l'entrada de la població venint de Sils. En les dues últimes setmanes hi ha hagut quatre assalts en habitatges d'aquesta urbanització. En aquesta població, la Policia Local va detenir un lladre d'habitatges in fraganti quan intentava fer un robatori amb força. L'home podria estar relacionat amb la banda.

A banda de la Selva també hi ha un degoteig de robatoris en habitatges a la província. El mes d'octubre n'hi ha hagut a la urbanització de Mas Llunés a Bescanó o al nucli de Santa Cristina, de Corçà. A tota la demarcació, entre gener i setembre s'han denunciat 3.636 casos de robatoris amb força en domicilis.