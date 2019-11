Detenen quatre persones per transportar mig quilo de marihuana i 9.000 euros a Sils

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes i una dona d'entre 26 i 48 anys a Sils (Selva) per transportar mig quilo de marihuana i 9.000 euros en efectiu. Els detinguts són de nacionalitats espanyola, francesa i marroquina i veïns de Montpeller (França), Lloret de Mar i Vidreres (Selva). Els Mossos van enxampar-los mentre feien un control a la C-63 aquest dilluns al seu pas per Sils, quan van aturar el seu vehicle. En demanar la documentació al conductor, els agents van notar una forta olor de marihuana i per això van escorcollar el cotxe i els seus ocupants. En el maleter hi havia una bossa de plàstic amb 497 grams de marihuana que segons les estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents estria valorada en 2.743 euros.

Posteriorment, els agents també van escorcollar el conductor i els seus acompanyants. De les ronyoneres que portaven dos d'ells en van sortir 7.400 euros en bitllets fraccionats. La policia va demanar-los l'origen dels diners i la droga, però tots ells van donar versions contradictòries.

Per aquest motiu, els Mossos van traslladar els tres homes i la dona a la comissaria de Santa Coloma de Farners per aclarir els fets. Finalment van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, en la seva versió de tràfic de drogues.

Quan els agents van escorcollar la detinguda per ingressar-la a les garjoles de la comissaria, van localitzar-li 1.600 euros més, que portava amagats a la roba interior. Aquests diners, conjuntament amb els 7.400 que havien trobat abans sumen un total de 9.000 euros confiscats.

La unitat d'investigació de la comissaria de Santa Coloma de Farners continua les indagacions per saber la procedència de la droga i dels diners que es van localitzar i no es descarten més detencions en relació al cas.

Els detinguts, només un d'ells amb antecedents, van passar el dia 19 de novembre a disposició de jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual en va decretar la seva llibertat.