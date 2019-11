Lloret de Mar obté el segell «Soc Smart»

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha distingit aquest dijous amb el segell 'Sóc Smart' a 11 municipis catalans per la seva aposta per la tecnologia com a eina de millora de la vida dels ciutadans. De les comarques gironines, només Lloret de Mar ha estat distingida amb aquest segell.

L'acte ha tingut lloc a l'Smart City Expo World Congress, el saló sobre ciutats intel·ligents que se celebra aquesta setmana al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

En concret, el conseller ha premiat als ajuntaments d'Esplugues de Llobregat, Igualada, Manresa, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Viladecans (Barcelona), Tarragona, Salou (Tarragona), Lloret de Mar (Girona) i Mollerussa (Lleida ), que són els primers en rebre aquest distintiu.

"Som un país que mai ha quedat enrere. Va fer la revolució industrial i ara, sí o sí, ha de fer la revolució digital, i per a això ha de comptar amb els municipis", ha assegurat el conseller, que ha apostat per utilitzar les tecnologies per crear projectes de ciutat.

A més, ha reivindicat la tecnologia com a instrument contra la despoblació i potenciador de la vertebració territorial: "Els que ens dediquem a fer política, la fem per als ciutadans i amb els ciutadans. Les eines digitals són fonamentals".

Atributs «smart» de Catalunya»

En aquest acte també s'ha presentat l'estudi 'Impacte de l'5G a les ciutats', que defensa que el desplegament de la tecnologia 5G obrirà les portes a la primera ciutat 100% intel·ligent.

Assegura que Catalunya disposa de capacitats per esdevenir un pol d'atracció per al desplegament tecnològic, de serveis i de nous models de negoci associats a aquesta tecnologia. Com atributs per això, disposa de la iniciativa 5G Barcelona, ??la Fundació Mobile World Capital, el Mobile World Congress (MWC) i el suport de l'administració.