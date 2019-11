Mou-te en Bici condemna l'atropellament mortal del ciclista de Blanes

L'entitat ciclista que promou la mobilitat sostenible al territori, Mou-te en Bici, ha condemnat l'atropellament mortal d'un ciclista de Blanes que es va produir aquest passat cap de setmana quan un conductor begut i drogat va envestir mortalment un ciclista a la població veïna de Palafolls. La víctima era un home de 52 anys veí de Blanes. Des de l'ens recorden que «com a entitat de defensa de la mobilitat sostenible i, molt especialment, de la mobilitat en bicicleta, notícies com aquesta ens causen dolor, ràbia i impotència. Condemnem aquest homicidi i, esperem que el conductor tingui una sentència exemplar d'acord amb la gravetat dels seus actes».

L'ens també afegeix que els fets són un nou exemple de la necessitat d'incrementar les mesures per protegir els ciclistes: «No ens cansarem de dir que calen més mesures per protegir els ciclistes quan circulen per la via pública i, molt especialment, quan ho fan compartint espais amb vehicles de motor».



Manca de seguretat

«No beure alcohol ni consumir drogues, complir amb els límits de velocitat, evitar distraccions i respectar el metre i mig de distància en els avançaments a ciclistes pot salvar vides. Cal fer complir les normes de circulació. Tenim dret a moure'ns en bicicleta, tenim dret a tornar vius a casa», sentencien des de l'entitat a través d'un comunicat.