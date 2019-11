La Guàrdia Civil deté tres persones a Vilobí per portar una pistola oculta al cotxe

La Guàrdia Civil ha detingut tres persones a Vilobí d'Onyar per portar una pistola al cotxe.

L'arma estava municionada i portava un cartutx a la recambra. Arran de la troballa, la policia està analitzant l'arma per veure si està involucrada en algun fet delictiu.

Els arrestats són dos homes de nacionalitat espanyola de 34 i 36 anys i una dona de 21 anys, també de la mateixa procedència. Estan acusats de ser els presumptes autors de delictes de tinença il·lícita d'armes i contra la salut pública. Se'ls acusa de tràfic de drogues perquè portaven cinc grams de cocaïna i 10 d'heroïna.

La Guàrdia Civil va intervenir la pistola del 22 municionada i amb un cartutx a la recambra disposada per disparar el dimarts pels volts de les cinc de latarda quan feia un control fiscal a la sortida 8 de l'AP-7.

Van aturar un vehicle amb matrícula espanyola ocupat per tres persones, una dona i dos homes. Després de procedir a la identificació, van comprovar que dos d'ells tenien antecedents per diferents delictes.

Els agents van inspeccionar l'automòbil i en un moment de l'escorcoll van veure que hi havia una peça de roba que es trobava enrotllada a la part posterior del vehicle i en obrir-ho van veure que hi havia embolicada l'arma de foc. Els ocupants no tenien cap mena de documentació de l'arma de foc i a més, la pistola tenia el número de sèrie esborrat.

Durant la revisió del cotxe, els guàrdies civils també van trobar una caixa amb 52 cartutxos del mateix calibre i van comissar 5 grams de cocaïna i 10 grams d'heroïna.

Per tot això, van arrestar el tres ocupants del vehicle per suposats delictes de tinença il·lícita d'armes i contra la salut pública.

L'arma serà enviada al Laboratori de Criminalística-Balística de la Guàrdia Civil per la seva anàlisi.

De l'actuació, els policies van instruir diligències que van ser lliurades juntament amb els detinguts al jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners.