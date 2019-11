L'Ajuntament d'Hostalric instal·la un gronxador adaptat

L'Ajuntament d'Hostalric ha col·locat un gronxador inclusiu per a infants amb diversitat funcional a la plaça del Bon Repòs. Segons el consistori, la instal·lació del gronxador té l'objectiu de garantir el dret a jugar i divertir-se de tots els infants, «sense exclusió». L'ens reconeix que «l'accessibilitat als parcs infantils continua sent un repte però a Hostalric s'ha fet un pas endavant per revertir aquesta situació» i afegeixen que el gronxador afavoreix un estil de vida que estimula el desenvolupament muscular, la flexibilitat i la coordinació.