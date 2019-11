Riudellots es queda sense cap vigilant municipal per dues baixes voluntàries

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva s'ha quedat sense vigilants municipals. El municipi disposa d'un cos format per dos agents, que han coincidit a l'hora de demanar la baixa voluntària. Segons les explicacions de fonts de l'Ajuntament, un dels dos agents ha deixat el cos perquè ha passat les proves de selecció per incorporar-se al cos de Mossos d'Esquadra i ara ha entrat a l'acadèmia, mentre que l'altre ha demanat el trasllat.

L'alcaldessa del municipi, Montserrat Roura, va apuntar que ha estat una situació «fortuïta»: «Un s'ha passat a mosso i ha d'entrar a l'acadèmia mentre que l'altre ha demanat tornar al seu poble». De moment, des del dia 20 fins al pròxim dia 1 de desembre, el municipi no disposarà de cap agent. Roura, però, va avançar que es descarta reforçar el servei: «El dia 1 de desembre s'incorpora un nou agent en comissió de servei i l'altre plaça l'haurem de convocar... Abans de tenir dos agents, el cos estava format per un de sol, i quan hi ha torns de vacances passa el mateix».

La dirigent també va explicar que de cara al 2020 volen ampliar el cos: «Volem incorporar com a mínim dos vigilants més perquè siguem quatre a partir de l'any que ve per poder cobrir el servei els 365 dies de l'any».



«Manca de comunicació»

El grup municipal d'Esquerra (ERC) va criticar que no se'ls hagi informat d'aquesta situació. El líder de l'oposició, Lluís Barnés (ERC), va expressar que «esperar a parlar de la situació quan aquesta ja s'ha confirmat i esperar que ERC Riudellots demani explicacions per informar-ne a tothom, no sembla la millor política municipal per part de l'Ajuntament». En aquest sentit, Barnés va insistir que no van rebre cap notificació i més enllà del fet dels vigilants, que entenen com «una situació que no es podia preveure», critiquen que hi ha hagut una «manca de comunicació» perquè «entenem que una qüestió tan gran com que no hi hagi vigilants al poble és una cosa que s'hauria de comentar a l'oposició».

En ser preguntada per aquest fet, l'alcaldessa va comunicar que «no hi ha hagut falta de comunicació» i va afegir que des de l'equip de govern han considerat que era necessari portar el tema «amb discreció»: «Pensem que cal prudència per evitar donar senyals d'alarma als veïns i a la vegada tampoc cal donar senyals de tranquil·litat als lladres». Fonts de l'Ajuntament van insistir que «no semblava responsable comunicar-ho» i van afegir que l'agent que s'incorpora tindrà un contracte d'un any prorrogable a dos.

Des de l'Ajuntament han avisat d'aquesta situació a Mossos, tot i que segons el regidor de processos participatius, dinamització econòmica i règim intern, Xevi López, el fet de no disposar de vigilants municipals «no tindrà molta transcendència perquè els Mossos habitualment ja fan les rondes de vigilància i el cos de Mossos de Santa Coloma necessita més efectius, és un problema generalitzat a la comarca i als municipis petits que tenim vigilants municipals. Per tant, tampoc poden venir més sovint», va dir.