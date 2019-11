Sils selecciona una desena de projectes dels pressupostos participatius

L'Ajuntament de Sils ha seleccionat una desena de les propostes que s'han presentat en els pressupostos participatius. Entre les deu propostes que es portaran a terme hi ha: la instal·lació de jocs infantils a la zona de les mallorquines –que ha estat la proposta més votada–, la il·luminació dels passos de vianants de la C-63, la instal·lació d'una minideixalleria a la plaça de l'Estació, un parc d'aventura sostenible al King Park, l'adequació de la sala cultural de La Laguna, la renovació del mobiliari a l'Estany, una parada de bus coberta a la C-63, la instal·lació de sis bancs a la urbanització de les Mallorquines, la incorporació d'una zona de pícnic al King Park i finalment una smart tv per a la sala de lectura de l'espai polivalent. Segons l'alcalde, Eduard Colomé, les propostes s'han seleccionat per ordre en funció del nombre de vots i del pressupost restant.