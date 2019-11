Un incendi de petites dimensions crema la campana d'un restaurant a Lloret

Un incendi de petites dimensions en el restaurant La Fusta, situat al carrer Hospital Vell, al nucli antic de Lloret de Mar, va cremar ahir la campana de la cuina. Segons va avançar Nova Ràdio Lloret, tot i que el foc es va apagar ràpidament, dues persones van quedar intoxicades lleus pel fum, les quals van ser traslladades a l'Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes. Per prevenció, els Bombers van evacuar les persones que viuen en l'edifici de tres plantes on hi ha situat l'establiment. Després, totes van poder tornar a casa seva.

L'incendi es va declarar una mica abans de les 11 hores i el van extingir en mitja hora. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dos camions de Bombers, a més de la Policia Local, Protecció Civil i els Serveis d'Emergències Mèdiques.