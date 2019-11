Des de primera hora d'aquest dissabte s'està duent a terme una operació contra el frau elèctric i les ocupacions a la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres (Selva). En concret, està previst actuar en una quarantena de cases on els inquilins han entrat per la força ja que estaven buides i han punxat la llum del carrer.

Dues grues amb operaris d'Endesa estan desconnectant els cables de les cases que tenen en un llistat, tot i que si veuen frau en altres també hi actuen. Els treballadors van tapats per evitar que se'ls identifiqui i estan acompanyats per diverses dotacions de la Policia Local de Vidreres i dels Mossos. Els veïns d'aquesta urbanització han previst fer una manifestació en contra de les ocupacions.