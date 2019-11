Pressió policial per acabar amb les ocupacions de cases a Vidreres

La Policia està pressionant policialment per acabar amb les ocupacions de cases a Vidreres. L'Ajuntament té comptabilitzats seixanta habitatges on viu gent de forma il·legal. Des de fa uns mesos el consistori està intentant posar fi a aquesta pràctica que s'ha estès sobretot en urbanitzacions, on hi ha cases buides de l'últim boom immobiliari. Uns habitatges que estan en mans de bancs i que han ocupat. Són edificis a quatre vents que tenen connectats els serveis bàsics de forma fraudulenta. És a dir, tenen l'electricitat i l'aigua punxades.

La Policia Local ha fet un examen exhaustiu del tipus d'inquilins que hi ha en aquests domicilis i ha pogut comprovar que en algunes zones, com a la urbanització d'Aiguaviva Park, els inquilins s'aprofiten d'aquests domicilis i sospiten que hi ha pràctiques delinqüencials.

En aquesta àrea residencial, bona part de les ocupacions estan lligades al cultiu i tràfic de marihuana. Per posar-hi fi, aquest últim mes s'ha incrementat la pressió i s'han instal·lat controls policials als accessos d'algunes urbanitzacions. S'han identificat persones sospitoses i s'han realitzat algunes detencions. Uns arrestos -sis- que han realitzat per una banda la Policia Local i, per l'altra, els Mossos d'Esquadra.

Aquests detinguts han estat acusats d'un presumpte delicte de tràfic de drogues, ja que en el moment dels fets se'ls ha localitzat un cultiu de marihuana o transportaven droga. A banda, els agents també han comissat cinc gossos de raça perillosa que se sospita que feien ­vigilància i servien per intimidar qui s'acostava a alguna de les cases. Els agents locals han immobilitzat quatre vehicles a la zona, que podrien ser robats. Aquests són alguns exemples dels resultats de la pressió policial que s'exerceix en aquesta zona de Vidreres.

Els operatius policials

Però les forces policials desplegades a les comarques de Girona també han desenvolupat operacions policials per tal d'acabar amb el tràfic de drogues per la comarca de la Selva. En el cas de Vidreres, s'ha centrat en la urbanització d'Aiguavia Park. El mes de maig la Gendarmeria francesa i la Guàrdia Civil van efectuar un fort cop contra el tràfic i cultiu de marihuana d'abast internacional. L'epicentre d'aquest dispositiu va ser aquesta urbanització de Vidreres. Es van descobrir diverses plantacions i van detenir més d'una dotzena de persones.

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, assegura que els ajuntaments estan «indefensos» davant de les ocupacions i que se senten «impotents». El batlle afirma que les forces policials i judicials «fan el que poden» però que volen posar fi a aquesta situació.