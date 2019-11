Tres detinguts a Vilobí d'Onyar per portar una pistola amb munició

La Guàrdia Civil va detenir dimecres tres persones, dos homes i una dona de nacionalitat espanyola, per tinença il·lícita d'armes i per un delicte contra la salut pública. Els fets van passar a les cinc de la tarda durant un control a la sortida 8 de l'AP-7, a Vilobí d'Onyar. Els agents van aturar el vehicle en el qual anaven els tres ocupants i, després d'identificar-los, van comprovar que dos d'ells tenien antecedents per diversos delictes. Durant la inspecció del cotxe, van trobar a la part del darrere una pistola del calibre 22 amb munició i un cartutx a la recambra. L'arma no tenia cap mena de documentació i també tenia el número de sèrie esborrat. Els agents també van localitzar 52 cartutxos del mateix calibre i droga. En concret, 5 grams de cocaïna i 10 més d'heroïna.