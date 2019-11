Els veïns d'Aiguaviva Parc: anem amb por pel carrer

Els veïns de la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres (Selva) veuen "insuficient" l'actuació que ha fet l'Ajuntament al seu barri contra el frau elèctric aquest dissabte. Asseguren que hi ha un problema de seguretat a banda dels problemes amb la llum, que en la majoria de casos es produeixen pel consum d'energia de les diverses plantacions de marihuana que hi ha en algunes de les cases ocupades. L'Anna és una veïna que explica que els robatoris han augmentat i que estan farts d'anar "amb por" pel carrer. "No t'atreveixes a dir res i veiem que l'Ajuntament només actua quan ens manifestem", assenyala. De fet, recorden que porten "més d'un any i mig" i el consistori "no ha fet res" per ajudar-los.

Una cinquantena de veïns de Vidreres s'han manifestat davant de l'Ajuntament de la localitat. Ho han fet per protestar contra la inseguretat que tenen a la urbanització Aiguaviva Parc – situada a uns set quilòmetres del centre – com a conseqüència de les ocupacions que hi ha hagut els darrers mesos. La protesta l'han fet el mateix dia que l'Ajuntament ha fet una operació amb operaris d'Endesa per tal de desconnectar de la llum els habitatges que la tenen punxada i que estan ocupats. En total, s'ha actuat en una quarantena de domicilis.

Una actuació que els veïns veuen "totalment insuficient". A més, denuncien un cert "oportunisme" per part del consistori, ja que, asseguren que porten més d'un any i mig denunciant aquesta situació. Ara, però, el problema s'ha agreujat, especialment des de fa un mes amb l'arribada de nous ocupes.

De fet, en Jorge i la l'Anna son dos veïns que asseguren que tenen "por" d'anar pel carrer ja que es tracta de "gent molt violenta". Altres veïns, que prefereixen no donar el nom, expliquen que els robatoris han augmentat i que "se senten amenaçats".

El problema amb les plantacions de marihuana és una de les claus, ja que totes les cases que estan ocupades – bona part propietat dels bancs – tenen punxada la llum del carrer i fan un consum d'energia "molt important". "No pots engegar el forn o la rentadora, però tampoc pots dir res perquè tens por", explica l'Anna.

La primera però no l'última

La d'aquest dissabte ha estat la primera operació que l'Ajuntament de Vidreres ha fet al barri d'Aiguaviva Parc però "no serà l'última" ha explicat l'alcalde, Jordi Camps. L'operatiu ha durat unes quatre hores i ha desconnectat una quarantena de cases ocupades que tenien la llum punxada.

Camps ha deixat clar que no s'ha desconnectat cap habitatge que tingués un informe de pobresa energètica, i que el que es busca és "evitar i fer més complicada" la vida als ocupes que s'estableixen a la urbanització i "fan la vida impossible" als veïns.

Uns veïns que ja han presentat més d'un centenar de denúncies relacionades amb el cultiu de marihuana que provoca els talls de llum. "No podem més. Volem més policia i que l'ajuntament s'impliqui més i que recordi que nosaltres també som Vidreres", han etzibat.