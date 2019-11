Assalten i colpegen per l'esquena un jubilat a la platja de Lloret de Mar

Un home d'uns 70 anys va ser assaltat i colpejat per l'esquena a la platja gran de Lloret de Mar. Els fets es van produir el divendres 15 de novembre pels volts de les set de la tarda. L'home, originari de Cornellà, estava amb un grup de persones fent turisme a la platja de Lloret i tenia la intenció de visitar el Castell d'en Plaja. Quan es dirigia a pujar les escales, i sense cap motiu aparent, una persona l'hauria colpejat i agredit per l'esquena, cosa que el va deixar inconscient amb un fort cop al cap. L'agressor li hauria sostret les seves pertinences personals i hauria fugit del lloc dels fets.

Un grup de testimonis que van presenciar l'assalt i el personal de l'hotel on s'allotjava va socórrer la víctima, va comprovar les seves constants vitals i alertar els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM). Fonts sanitàries van confirmar que el cos mèdic va traslladar l'home fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va ser atès per diverses contusions i lesions. La víctima va demanar l'alta voluntària per retornar al seu municipi, des d'on ha presentat una denúncia per lesions i robatori amb violència i intimidació.

Fonts dels Mossos d'Esquadra van confirmar els fets i van detallar que la investigació segueix en curs i s'està duent a terme des de la comissaria de Mossos de Santa Coloma de Farners. Finalment, familiars de la víctima van expressar el seu agraïment per les persones que van atendre l'home en el moment de l'agressió i van reclamar «justícia».