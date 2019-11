Els comuns acusen el govern de Caldes de fer una ofensiva contra la recuperació del CAP

El grup dels comuns de Caldes de Malavella acusa el govern municipal de fer «una ofensiva contra la recuperació» del centre d'atenció primària (CAP). Els comuns critiquen que se'ls va convocar a «darrera hora» davant la visita del director operatiu del Sector Sanitari de Girona Sud, Salvador Campasol, el passat 18 de novembre. Una visita que els comuns consideren que tan sols va servir per «no voler dir les coses pel seu nom».

Tot plegat rau en el fet que la formació morada va presentar una moció –que va tombar l'equip de govern– per demanar la recuperació del servei d'urgències al CAP i per sol·licitar una trobada amb representants de Salut per parlar sobre aquests fets.

En aquest sentit, l'any 2011 es van eliminar les urgències a Caldes seguint criteris «d'eficiència» i es va designar Cassà de la Selva com a àrea bàsica de la qual depenen els caldencs per a casos d'urgència, un fet que els comuns qüestionen, ja que creuen que cal un metge de capçalera per a realitzar una primera assistència mèdica qualificada en cas d'urgència immediata.

Els comuns afirmen que se'ls va avisar sense temps per preparar-se la reunió i que en demanar una altra trobada amb presència de personal mèdic i de representants de Marea Blanca, «el senyor Campasol va negar a reunir-se un altre cop amb nosaltres perquè ells havien vingut a explicar-nos com funcionava el servei i no a discutir sobre el sistema sanitari».

Els comuns insisteixen que el servei d'Urgències al CAP és una qüestió «bàsica», ja que en casos per exemple d'ictus, una primera assistència d'una persona qualificada «pot salvar una vida».

Finalment, des de la formació morada a Caldes reiteren que la finalitat de l'equip de govern era la de «carregar-se de raons externes» per tal de «justificar» la manca del servei d'urgències al CAP municipal.