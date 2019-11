Picabaralla al ple de Lloret pel recurs de les ordenances fiscals de 2018

L'Ajuntament de Lloret de Mar va celebrar ahir una sessió ordinària que va començar amb la lectura d'un manifest amb motiu del dia internacional contra la violència envers les dones. Entre els punts més importants del dia, el plenari va aprovar recórrer la sentència desfavorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) envers les ordenances fiscals vigents del 2018 impugnades pel gremi d'hostaleria. En concret, l'alt tribunal català va estimar un recurs parcial que feia referència als impostos sobre els béns immobles (IBI), sobre la taxa de prestació del servei de clavegueram, el subministrament de l'aigua o l'aprofitament d'espais de domini públic.

En aquest sentit, el regidor de Serveis Jurídics i quart tinent d'alcalde, Jordi Sais, va concretar que la voluntat de l'Ajuntament és recórrer la sentència i arribar fins al Tribunal Suprem (TS). Un fet que va generar discussió amb els edils d'Esquerra Republicana (ERC), que van apuntar que «no tenim motivacions per impugnar una sentència si sabem que no tenim possibilitats d'èxit i si el mateix govern pensa que no l'acceptaran», en al·lusió a les declaracions de Jordi Sais en un mitjà de comunicació on reconeixia la dificultat que el TS admetés el recurs. Tot i les desavinences, el punt es va aprovar amb el recolzament de Força Lloret, els Comuns, Junts per Catalunya (JxCat) i el Partit Socialista i amb les abstencions de Ciutadans i els republicans.



El camí de Can Juncadella

Un altre dels punts que es va aprovar va ser la inclusió del camí de ronda de Can Juncadella en l'inventari municipal com a compliment d'una sentència del TSJC. Es tracta d'un inventari que s'havia aprovat per decret d'alcaldia, un fet que va impugnar als tribunals la mercantil Flinder Data S. L. U, empresa propietària de la mansió de Can Juncadella, per on creua el camí de ronda.

Tal com va explicar el regidor de serveis jurídics, Jordi Sais, la sentència determina que l'inventari de camins s'ha d'aprovar al ple i no es pot aprovar per decret d'alcaldia: «Cal donar compliment a la sentència del TSJC que no discuteix ni la titularitat, ni l'existència del camí, sinó la incorporació d'aquest dins l'inventari a través del ple». El punt es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups. El portaveu d'ERC, Jordi Oritobig, va afegir, però que «s'ha acabat el temps perquè aquestes persones ens prenguin el pèl» en al·lusió a les intimidacions que pateixen els senderistes que accedeixen al camí que creua la finca. Els comuns es van sumar a l'argument dels republicans i van demanar explicacions sobre l'acord entre l'empresa i l'Ajuntament sobre l'ús de la caseta de banys i que van definir com una «crespada», en al·lusió a una herència de l'exalcalde del municipi, Xavier Crespo.

Entre els altres punts de l'ordre del dia, es va aprovar la moció de Cs perquè els regidors puguin fer casaments fora de les dependències municipals, tot i que l'equip de govern es va comprometre a crear un nou reglament en els propers tres mesos que reguli els espais on es poden celebrar els casaments.

Tanmateix es va aprovar per unanimitat la presentació de la candidatura de Lloret de Mar en la candidatura de «Capital de la cultura catalana 2022».