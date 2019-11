ERC Lloret critica que el govern no doni compte dels decrets d'alcaldia

El portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana (ERC) a Lloret de Mar, Jordi Orobitg, va criticar dilluns, abans de l'inici del ple, que l'equip de govern no doni comptes a la resta de regidors dels decrets d'alcaldia des del mes de juliol.

L'edil republicà va apuntar que els problemes informàtics que hi ha hagut en els darrers mesos –quan uns hackers van segrestar les dades dels ordinadors a través d'un virus anomenat ransomware que va inutilitzar tot el sistema informàtic de l'Ajuntament– «no són excusa perquè ens afecta sobremanera»: «No tenim per què fer una gimcama per l'Ajuntament per trobar els expedients d'urbanisme o els decrets d'alcaldia».

Preguntat per aquests fets, el regidor va insistir que «no recordo la data exacta» però que aquesta situació es produeix des que es va constituir el nou Ajuntament: «És un dèficit important i vam entrar una instància per tal que ens facin arribar els decrets».

En aquest sentit, l'edil va insistir que l'equip de govern té molta capacitat administrativa i que cal conèixer quins tràmits porta a terme. Segons Orobitg, amb aquest sistema de no donar explicacions sobre els decrets d'alcaldia, els temes que acaben passant pel ple són «residuals i no sabem què passa».

Finalment, insisteix que també han demanat a l'equip de govern que facin arribar a l'oposició els decrets durant la comissió informativa, que es fa cinc dies ordinaris abans del ple, per tal de tenir temps per mirar els decrets.