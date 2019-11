El ple de Breda aprova la creació del cos de Policia

L'Ajuntament de Breda va celebrar dimarts una sessió ordinària on es va aprovar, entre d'altres, la creació del cos de Policia Municipal. Segons va explicar l'alcalde, Dídac Manresa (ERC), l'objectiu de l'aprovació és «avançar-se a la nova llei que afecta els vigilants municipals i que pensem que no els dotarà de les competències pertinents». Manresa va concretar que «veient la disjuntiva que planteja la nova normativa, pensem que cenyirà les capacitats dels nostres guàrdies municipals i per això ens avancem en la creació del cos de policia».

L'objectiu de l'equip de govern –amb vuit edils i majoria absoluta d'Esquerra Republicana– és incorporar set agents i un caporal en els pròxims quatre anys: «Pensem que el nostre municipi està prou dotat, ara tenim set agents, un cap i dos vehicles. La creació del cos volem que impliqui el mateix nombre d'agents, per això els terminis que pensem impliquen que cada any es formin dos nous agents a l'acadèmia, per tal de tenir els vuit el 2024, però encara no ho hem concretat del tot», va puntualitzar. El nombre d'agents mínim que ha d'incorporar un cos de Policia Municipal és de vuit, per aquest motiu Manresa va afegir que «tot i que el mínim són vuit, pensem créixer a llarg termini i incorporar-ne més».



Un 14% més de pressupost

Un altre dels punts més destacats que es van aprovar en el ple va ser el pressupost per al 2020. Segons l'Ajuntament, aquest serà de 3.924.500 euros, un 14,7% més que l'any anterior. El consistori va apuntar que aquest creixement es deu a les subvencions que l'ens preveu rebre durant el proper any i la «previsió de demanar un préstec de 300.000 euros». En aquest punt es van abstenir els regidors de Junts per Catalunya i la CUP, mentre que el Partit Socialista va votar en contra. D'altra banda, durant el ple també es van aprovar dues modificacions de crèdit, la primera implicarà un suplement de crèdit de 40.000 euros per amortitzar préstec bancari, mentre que l'altra és una transferència entre partides de 3.000 euros que es mouran de la partida destinada a equipaments culturals a la partida d'activitats de promoció econòmica.

L'equip de govern també va impulsar una modificació del conveni de col·laboració amb l'Institut Català del Sòl (Incasòl) –un organisme públic que depèn de Departament de Territori, destinat a la promoció i gestió de l'habitatge i que posseeix més de 15.000 vivendes– per a la construcció d'habitatges amb protecció oficial. Segons el consistori «es va deixar sense efecte una clàusula del conveni firmat amb l'Incasòl l'any 2005 per tal que aquest construís vivenda protegida a un solar annex a l'aparcament de la plaça Lluís Companys». La clàusula eliminada recollia l'exempció del pagament d'impostos fins a la construcció d'aquestes vivendes, que després de 14 anys encara no s'ha produït.

Finalment, es va aprovar un expedient d'investigació per determinar si el camí de la Font d'en Ratica és propietat de l'Ajuntament, ja que és un lloc freqüentat pels veïns per recollir aigua i que recentment ha estat tancat pels llogaters de la propietat que està situada al bell mig del camí.