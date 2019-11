El ple de Caldes rebutja una moció per prohibir l'ús del glifosat al municipi

L'Ajuntament de Caldes de Malavella va celebrar una sessió ordinària aquest dilluns on es va desestimar una moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana (ERC) que pretenia prohibir l'ús del glifosat al municipi. Concretament, els republicans pretenien que els cossos municipals deixessin d'utilitzar herbicides que tinguin aquesta substància que ha estat prohibida en alguns països – com Àustria i Alemanya– per la seva possible vinculació amb l'aparició de malalties cancerígenes. La moció va ser desestimada pels sis regidors de Junts per Catalunya (JxCat) i el del Partit Socialista (PSC).

El glifosat és un popular herbicida que fabrica la multinacional Monsanto, adquirida per la companyia alemanya Bayer. Alguns científics han alertat en repetides ocasions que aquest herbicida no només elimina les males herbes, sinó que també elimina plantes de les quals depenen alguns insectes per a la seva alimentació. La marca Monsanto ha estat denunciada en repetides ocasions i, un dels seus productes, el Roundup, està vinculat a l'aparició de càncer.



La nova escola de música

Entre els altres punts rellevants que es van aprovar al ple, destaca l'aprovació –per majoria absoluta de PSC i JxCat i l'abstenció de la resta de partits– de l'expedient de contractació del projecte d'obres de l'Escola de Música i Adults. Segons l'equip de govern, amb aquest punt aprovat, les obres podrien licitar-se «la primavera vinent». A més a més, el pressupost de la licitació és d'1.115.350,76 euros (sense IVA).

La nova escola de música es vol instal·lar al costat de l'Escola de Sant Esteve i, segons l'Ajuntament, serà d'uns 684 metres quadrats, tindrà un auditori amb capacitat per a 100 persones, quatre aules individuals i tres aules destinades al llenguatge musical.