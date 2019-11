Blanes aprova una moció per demanar la Creu de Sant Jordi per a la revista «Recvll»

L'Ajuntament de Blanes va celebrar ahir una sessió ordinària on es va aprovar un punt proposat per l'equip de govern –format en minoria per Esquerra Republicana (ERC) i els comuns– per tal de demanar a la Generalitat de Catalunya que atorgui la Creu de Sant Jordi a la revista blanenca Recvll. L'objectiu del punt aprovat consisteix a instar les institucions al màxim reconeixement que atorga l'administració catalana coincidint amb el centenari de la publicació, l'any 2020. El primer número de la revista Recvll es va publicar el 12 de juny de 1920, escrit a mà i impulsat per un grup de joves blanencs sota el nom de «Recvll d'Or». El punt va ser aprovat per majoria absoluta amb els vots en contra de Ciutadans (Cs), que van criticar que «la capçalera de la publicació Recvll inclou continguts de temàtica independentista».



Un altre dels punts destacats de l'ordre del dia va ser l'aprovació de la moció socialista (PSC) per demanar un reforç per part de l'Ajuntament en contra de la violència masclista. La regidora del grup socialista, Pepa Celaya, es va emocionar durant l'exposició del punt i va assegurar que «jo soc víctima de la violència masclista en l'àmbit públic i verbal com a figura pública. Quan una dona pateix aquest tipus d'agressió queda ferida».

D'altra banda, es va aprovar una moció de darrera hora per tal de recolzar la candidatura del municipi d'Ardales (Màlaga) –ciutat agermanada de Blanes– que vol que la UNESCO declari Caminito del Rey com a patrimoni de la humanitat. La moció va ser aprovada per majoria absoluta.

Finalment, també es va aprovar una moció presentada per l'Agrupació Participativa de Blanes per preservar la Font Gòtica del carrer Ample, que data de 1433 i és considerada una joia cultural blanenca i monument simbòlic del patrimoni cultural català.