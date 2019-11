Un grup de veïns de Breda atura el desnonament d'una dona de 77 anys

Un grup de veïns de Breda, amb el recolzament de l'associació de veïns del poble i de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) del Baix Montseny, ha aconseguit aturar el desnonament d'una dona de 77 anys. La veïna, que resideix en un pis amb el seu fill des de fa més de 40 anys, va avalar un préstec d'un familiar amb la seva vivenda i ara l'entitat –una filial del banc Santander– vol recuperar l'immoble.

El llançament, que s'havia previst ahir a les 10 h del matí, es va aconseguir posposar gràcies al recolzament d'un centenar de veïns que es van concentrar a les portes de l'habitatge –ubicat a l'avinguda Mossèn Pere de Ribot– per evitar que deixessin la família al carrer. En aquest sentit, la comitiva judicial va posposar el llançament fins al proper 20 de febrer. Segons va expressar l'alcalde del municipi, Dídac Manresa, que també era present ahir per aturar el desnonament, aquesta «no té massa bona voluntat per fer possible cap lloguer social», va concretar el dirigent. La crida per aturar el desnonament es va donar a conèixer a través de les xarxes socials, gràcies a les quals algunes entitats polítiques en van fer ressò, com ara la CUP o Albano-Dante Fachín, que va expressar a través de Twitter: «Avui el Banc de Santander ha vingut al poble a fer fora de casa l'E. M., veïna del barri des de fa 50 anys. Davant la porta, però, han trobat els veïns, que tenien clar que l'E. M. no marxa. Orgull de poble».



La situació al Baix Montseny

Un grup d'alcaldes del Baix Montseny, entre ells el batlle de Riells i Viabrea, han signat una carta oberta dirigida a Haya Real Estate –la filial que gestiona els béns immobles del BBVA– per demanar una negociació envers els desnonaments que hi ha previstos en diversos municipis de la zona -Riells i Viabrea, Cardedeu, Sant Celoni, Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor– en els pròxims mesos. Els alcaldes dels sis municipis alerten que la situació resulta «molt preocupant», ja que a banda dels desnonaments que hi ha previstos «cada dia veiem que se sumen nous casos».

Per això, insisteixen a l'ens bancari que «aturin els desnonaments fins a trobar alternatives habitacionals per a les famílies afectades a través de lloguers socials» i que millorin els canals de comunicació.