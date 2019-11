Presó sense fiança per a quatre dels detinguts a Maçanet de la Selva

El jutjat d'instrucció 4 de Santa Coloma de Farners va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a quatre dels detinguts dimarts a la urbanització Montbarbat de Maçanet de la Selva per intentar matar un home a trets a Vidreres el 9 de setembre passat. El jutjat va deixar en llibertat provisional el cinquè arrestat. Segons va informar el TSJC, la causa està oberta per temptativa d'homicidi i tinença il·lícita d'armes. Durant el tiroteig, que va tenir lloc al carrer Arboç de la urbanització Aiguaviva Park de Vidreres, un home va resultar ferit de gravetat. Va rebre almenys dos impactes d'arma de foc a la zona del pit i al braç. Els Mossos d'Esquadra van desplegar l'operatiu dimarts a primera hora del matí a la urbanització Montbarbat de Maçanet de la Selva. El dispositiu es va saldar amb cinc detinguts que ahir van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció 4 de Santa Coloma de Farners. i el cinquè ha sortit en llibertat.

L'operatiu culminava una investigació de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona per intent d'homicidi que va començar amb el tiroteig del 9 de setembre passat a la urbanització Aiguaviva Park de Vidreres. Cap a les deu de la nit, un grup d'assaltants va anar fins a un habitatge situat al carrer Arboç. Segons fonts de la investigació, els sospitosos van obrir foc amb almenys dues armes en veure's sorpresos i van ferir de gravetat un home.