El Consell Comarcal de la Selva apuja les tarifes de l'empresa de residus NORA

El Consell Comarcal de la Selva ha aprovat les taxes de NORA per al 2020 i, en concret, ha donat llum verda a l'augment de totes les tarifes de l'empresa de serveis de neteja NORA. L'empresa, propietat del Consell en gairebé un 80% i de l'Ajuntament de Blanes en un 20%, ha apujat el preu de tots els serveis. L'increment per centres del cost és d'un 2,08% de mitjana a Blanes, un 2,42% a Tossa de Mar, i d'un 9,31% a la planta de compostatge.

El president del Consell Comarcal, Salvador Balliu (JxCat), va justificar l'augment de les taxes pel preu del cost del personal: «Tot i que NORA té uns 11 milions de pressupost, gairebé el 60% són despeses de personal». En aquest sentit, el dirigent va insistir que el cost del personal s'ha incrementat un 3% i que s'han compensat les tarifes. D'altra banda, Balliu va explicar que les tarifes del personal s'han compensat: Blanes assumia uns preus més elevats, no podia ser que alguns municipis paguessin preus més elevats per compensar els altres i per això també es veu compensat en les tarifes del 2020», va puntualitzar el president de l'ens supramunicipal.



La nova etapa pública

Fa pocs mesos l'empresa NORA va passar a ser 100% pública, ja que el Consell va adquirir el 40% que posseïa Ferrovial. A principis d'octubre l'ens va celebrar el primer consell d'administració, que va nomenar Víctor Torneró com a nou gerent de la companyia, amb la qual està vinculat des del 2010, ja que formava part de l'equip directiu.