Espinelves dona el tret de sortida al Nadal amb una multitudinària afluència de visitants

Espinelves ha donat el tret de sortida aquest dissabte el matí a la Fira de l'Avet amb una elevada afluència de visitants. Entre els assistents, el certamen ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, qui ha posat en relleu el paper d'una fira que marca "l'inici del Nadal a Catalunya". També l'alcalde, Joan Manel Claveria, ha assenyalat que les expectatives, si el temps acompanya, "són bones". Claveria ha posat com a exemple que a les deu del matí, hora en què obria portes, els aparcaments més propers ja eren plens. Les primeres hores de Fira també han deixat un bon sabor de boca als paradistes més veterans. L'Ajuntament d'Espinelves preveu que, fins al 8 de desembre, entre 60.000 i 90.000 persones visitin la Fira de l'Avet.

La Fira de l'Avet ha obert portes a les deu del matí. Torra ha acompanyat a l'alcalde, Joan Manel Claveria, en la visita inaugural, on ha aprofitat per a xerrar amb alguns paradistes. Margarida Massot ha estat una d'elles. Com cada any és a Espinelves amb una parada de figures de pessebre, principalment caganers. La dona ha aprofitat l'ocasió per entregar al president de la Generalitat el seu caganer.

Malgrat que era d'hora, l'arrencada de la Fira de l'Avet ha comptat amb una bona afluència de visitants. Miquel Prat, veí d'Espinelves, fa 35 anys que no falta a la cita en la qual ven avets. "Dona a conèixer el poble a Catalunya i la importància del cultiu", explica el paradista que reconeix que molts vivitants aprofiten la visita per endur-se l'arbre. De mitjana, cada any es venen uns 4.000 exemplars durant la fira.

Tot i que el certamen té pràcticament l'èxit assegurat en tractar-se d'una de les fires de Nadal més conegudes de Catalunya, Josep Bayés, que porta tres dècades participant-hi amb una parada d'embotits, assegura que el temps és bastant "determinant". "Si el temps acompanya, serà perfecte", diu.



Ambient nadalenc



El mateix Torra ha reconegut que amb el certamen osonenc "comença el Nadal a Catalunya" i com aquest combina "la natura amb la tradició". "Sí que és cert que s'hi respira el caliu de Nadal", ha afegit la paradista Margarida Massot.

En aquesta edició, el certamen compta amb un centenar de parades, nou d'elles d'avets, que conviuen amb ornaments nadalencs de tota mena, alimentació i artesania.

Fins al proper dia 8 de desembre, l'Ajuntament preveu arribar rebre entre 60.000 i 90.000 visitants. Tot i la bona arrencada, és habitual que el punt més àlgid de la Fira de l'Avet arribi amb el pont de la Puríssima, coincidint amb el Mercat Medieval de Vic.